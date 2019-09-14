Горячий прием: фанаты «Иванушек» устроили бойню из-за футболки

Поклонники группы «Иванушки International» устроили нешуточную давку прямо во время концерта, когда солист Кирилл Туриченко бросил в зал футболку.

Агрессивному поведению поклонников музыканты были удивлены не меньше. На своей странице в социальной сети Туриченко разместил видео, отметив, что ролик вызвал шок.

«Наша традиция - бросать футболку с автографами - переросла в драку со снятием побоев в травмпункте», - написал он.

При этом музыкант добавил, что теперь группа подумывает и вовсе отказаться от такой традиции.

На видео показано, как Туриченко бросает в зал футболку. Многочисленные поклонники отреагировали на подарок агрессивно: на месте, куда приземлился трофей, завязалась нешуточная драка.

«Отпустили!» - кричит кто-то из присутствующих.

Кому в итоге досталась футболка, неизвестно. Однако воспоминания о концерте остались у всех участников драки. Кадры были опубликованы в Instagram.