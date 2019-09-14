В Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ
Боеприпас был обнаружили вблизи села Бондаренково на склоне одного из оврагов. Вес бомбы составил один килограмм.
© Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
Бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Крыму. Все время снаряд висел на дереве, сообщили в МЧС.
Уточняется, что боеприпас был обнаружили вблизи села Бондаренково на склоне одного из оврагов. Вес бомбы составил один килограмм.
Более того, при дополнительном обследовании территории сотрудники МЧС обнаружили еще две авиационные бомбы.
В августе в московском Кремле во время строительных работ обнаружили авиабомбу. Неразорвавшийся снаряд хранился под слоем грунта на большой глубине.