Русский экзархат в Европе вошел в состав РПЦ

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял главу Русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Соответствующая информация размещена на сайте РПЦ.

По словам архиепископа Иоанна, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов. Они направят предложения по канонической форме их организации патриарху Кириллу и Священному синоду РПЦ.

Иоанн также заявил о стремлении архиепископов западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование благодаря вхождению в юрисдикцию РПЦ. Также в эту юрисдикцию были приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа, и приходы, выражающие такое волеизъявление.

Уточняется, что Иоанн был принят в РПЦ с титулом «Дубнинский».

В прошлом году Константинополь решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов, а также аннулировал патриарший томос от 1999 года. Многие священники и прихожане воспротивились ликвидации экзархата и подчинению русских приходов греческой церкви.

Кроме того, в августе 2018 года Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование, став частью новой Православной церкви Украины (ПЦУ).