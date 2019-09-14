СМИ: врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк

Клиника в Москве прекратила специализированную терапию актрисы Анастасии Заворотнюк. Теперь медики будут лишь наблюдать за ее состоянием.

Такое решение врачи приняли 14 сентября из-за ухудшения состояния артистки. Днем ранее ее госпитализировали в реанимацию.

По причине того, что дальнейшее лечение Заворотнюк противопоказано, ее выписали из клиники в Польше. Актриса обращалась в несколько российских медучреждений, однако принять ее согласилось лишь одно, сообщает паблик Mash.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк, предположительно, развилась злокачественная опухоль мозга. Официального подтверждения эта информация пока не получила. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин ранее заявил, что актрисе якобы «осталось жить несколько дней». Однако актер Станислав Садальский призвал не слушать шоумена, так как его словам «веры нет».