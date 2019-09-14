Садальский призвал не верить словам Разина о Заворотнюк

Актер Станислав Садальский в комментарии «Звезде» отметил, что продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину «веры нет», и призвал не доверять тому, что он рассказал по поводу Анастасии Заворотнюк.

«Разин все врет: вспомните, как он врал с Алибасовым. Ему веры нет. Хотелось бы верить, что это вообще все вранье», - добавил он.

Садальский подчеркнул, что написал сообщение Анастасии Заворотнюк, однако актриса его не прочитала.

«Я боюсь ей звонить. Я написал ей. Она даже не прочитала», - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк частично парализовало. Врачи якобы диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. По данным источников, у актрисы поражена правая рука.

Утверждается, что сама Заворотнюк продолжает находиться в реанимации, куда ее доставили 13 сентября в тяжелом состоянии. Сейчас врачи рассматривают возможность проведения срочной операции, но, учитывая состояние актрисы, которая была введена в искусственную кому, подобное вмешательство может оказаться фатальным.