Московским водителям вынесли предупреждение из-за плохой погоды
Сильный ветер в столице создает опасность для припаркованных автомобилей.
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В выходные, 14 и 15 сентября, в Москве будет дуть сильный ветер. Об этом столичных водителей предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), попросив осторожнее подходить к парковке.
В сообщении ЦОДД уточняется, что синоптики прогнозируют температуру +13 градусов и резкие порывы ветра до 17 метров в секунду.
«Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», - говорится на странице организации в Twitter.
Ранее синоптики рассказали о том, что в Центральную Россию и столичный регион пришел гигантский «циклон-паук» и принес с собой резкое похолодание. При этом метеорологи не исключают наступления еще одного бабьего лета в конце сентября.