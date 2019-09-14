Московским водителям вынесли предупреждение из-за плохой погоды

В выходные, 14 и 15 сентября, в Москве будет дуть сильный ветер. Об этом столичных водителей предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД), попросив осторожнее подходить к парковке.

В сообщении ЦОДД уточняется, что синоптики прогнозируют температуру +13 градусов и резкие порывы ветра до 17 метров в секунду.

«Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами», - говорится на странице организации в Twitter.

Ранее синоптики рассказали о том, что в Центральную Россию и столичный регион пришел гигантский «циклон-паук» и принес с собой резкое похолодание. При этом метеорологи не исключают наступления еще одного бабьего лета в конце сентября.