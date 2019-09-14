«Осталось жить несколько дней»: Разин рассказал о состоянии Заворотнюк

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин поделился мыслями по поводу причин болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Он также заявил, что звезда находится в очень тяжелом состоянии и врачи уже бессильны ей помочь.

По мнению Разина, болезнь Заворотнюк развилась из-за омоложения стволовыми клетками. Он отметил, что 15 лет назад «это было модно» и многие артисты, в том числе и скончавшаяся от рака мозга Жанна Фриске, этим увлекались.

Кроме того, отметил Разин, губительно на состоянии здоровья Заворотнюк сказался длительный стресс, в том числе, из-за долгов по ипотеке.

«У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи… Как только Настя начала встречаться с фигуристом – будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье», - рассказал продюсер в разговоре с «Комсомольской правдой».

Разин заявил, что о болезни актрисы узнал полгода назад от ее коллег. Состояние Заворотнюк стремительно ухудшилось во время прохождения лечения в Польше и теперь «спасения практически нет».

«Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней», - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк госпитализировали в реанимацию. Врачи рассматривают возможность проведения срочной операции, однако это вмешательство может оказаться фатальным. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, по заявлениям коллег, отменил выступление на ледовом шоу, чтобы находиться рядом с женой. Официально болезнь Заворотнюк ее близкие не подтверждают, но и не опровергают.