Проливные дожди затопили три испанские провинции

Число жертв проливных дождей в Испании достигло пяти человек. Накануне пожилого мужчину унесло потоком воды. Сильнее всего от непогоды пострадали провинции Валенсия, Мурсия и Андалусия.

Спасатели каждый день эвакуируют десятки человек, снимая их с крыш домов с помощью вертолетов. Из зоны бедствия вывезены уже более трех тысяч жителей. Для поиска и спасения людей в пострадавшие от ливней регионы направлены военные подразделения и спецтехника. Повреждены десятки дорог, нарушено движение поездов и авиасообщение, затоплены тоннели.