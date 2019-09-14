Александр Балуев удивился информации о своей «госпитализации»

Актер Александр Балуев был удивлен ранее появившейся в СМИ информации о своей «госпитализации». Об этом в комментарии «Звезде» рассказала директор артиста Ольга Матвейчук.

Она добавила, что Балуев в настоящее время задействован в двух крупных проектах, и буквально накануне он участвовал в съемках в Псковской области.

«Александр сейчас снимается в двух больших проектах. Вообще непонятно, откуда эта информация. Не хочется даже копать. Она вызвала очень большое удивление у Александра. Он говорит: "Вообще не понимаю, откуда это". Со здоровьем все прекрасно, все хорошо. Никаких не было болезней. Пять дней он снимался в Псковской области. Сейчас поедет в Питер. Все хорошо», - отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Балуев якобы обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем. Также сообщалось, что актеру потребовалось полное обследование организма и ему даже «провели» хирургическую процедуру.