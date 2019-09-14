Число пострадавших в ДТП в Ярославской области возросло до 28 человек

Число пострадавших в крупном ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус врезался в грузовую фуру, увеличилось до 28 человек. Работа оперативных служб на месте трагедии продолжается.

«Уже 28 пострадавших. Число погибших не изменилось - семь человек», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы регионального УМВД.

ДТП произошло сегодня в районе 11 часов утра в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Переполненный автобус ПАЗ столкнулся с грузовой фурой. Судя по повреждениям водительской кабины автобуса, которая оказалась смята, основной удар пришелся на левую сторону.

Вся проезжая часть в районе аварии усыпана осколками стекла, обломками автобуса и личными вещами пассажиров. Многих выбросило из окон. Прибывшие спасатели и сотрудники неотложки начали оказывать первую помощь пострадавшим прямо на обочине.

Среди тех, кого немедленно эвакуировали в ближайший госпиталь, один ребенок. Оба водителя погибли. На месте продолжает работу следственно-оперативная группа.