«Слишком открытый»: пловчиху лишили победы из-за купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы 17-летнюю американку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Уиллис стала первой на стометровке вольным стилем. Как только она поднялась из бассейна, ей сообщили о дисквалификации. Решение судей было категоричным: купальник не достаточно прикрывал ягодицы пловчихи.

Существует определенный регламент относительно формы купальника на спортсменке во время соревнований. По словам Бреккин, ей было неудобно в плавательном костюме, поэтому она его немного подвернула. Но объяснения не повлияли на решение судей, пишет The Sun. Более того, некоторые из членов судейской бригады обвинили девушку в том, что она намеренно подняла купальник, чтобы привлечь к себе внимание.

По словам тренера дисквалифицированной спортсменки, девушка убита горем и очень переживает. Инцидент получил широкую огласку в прессе. Судей обвинили в расизме и сексизме, поскольку Бреккин является единственной представительницей смешанной расы в команде. При этом спортсменка выступала в этом купальник до скандала и ей не было сделано ни одного замечания. Более того, уже после дисквалификации в этом же плавательном костюме она приняла участие в эстафете и также не получила нареканий.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали какие купальники можно носить женщинам в бассейнах. Приходиться на плавание можно в раздельном купальнике, но заведение вправе установить свои собственные внутренние нормы.