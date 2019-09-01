Рухнувший в Долгопрудном вертолет подняли на поверхность

Главное управление МЧС РФ по Московской области сообщило, что частный летательный аппарат, рухнувший в Клязьминское водохранилище в городском округе Долгопрудный, поднят на берег.

На месте крушение вертолета работали 9 катеров, водолазы ПСО-10, 72 человека и 25 единиц техники. Для подъема частного летательного аппарата использовался «Лидер» с 3 понтонами по 6 тонн.

«В 02.50 - частный летательный аппарат поднят на берег», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета погибли 52-летний владелец летательного аппарата и его 31-летний сын. Для прогулки автожир взлетел с частного поля в селе Федоскино Мытищинского района Московской области.

По информации спасателей, причиной падения автожира стало зацепление за ЛЭП (линия электропередач). Вертолет затонул в 50 метрах от берега. По словам очевидцев, в момент аварии, они слышали громкий хлопок, напоминающий взрыв.