Пентагон опроверг информацию об отправке контингента в Сирию

Пентагон не намерен дополнительно отправлять в Сирию 150 военнослужащих. Соответствующее заявление сделал командующий центральным командованием Вооруженных сил США Кеннет Маккензи, опровергнув тем самым появившуюся в СМИ информацию о готовящейся отправке в САР дополнительного американского военного контингента для совместного с Турцией патрулирования северо-востока страны.

«Мы не будем увеличивать наше присутствие на местах, чтобы проводить это патрулирование», - сказал Маккензи.

Как пишет Reuters, военачальник добавил, что войска США справятся с патрулированием и при своей нынешней численности. При этом Маккензи подчеркнул, что Пентагон будет вести поиск возможностей уменьшить американское военное присутствие в САР.

Ранее издание New York Times сообщило, что США якобы планируют направить около 150 военнослужащих в северо-восточную часть Сирии для совместного с Турцией наземного патрулирования. По информации газеты, новое развертывание войск должно было стать частью серии военных и дипломатических шагов со стороны Вашингтона для ослабления напряженности в отношениях с Анкарой из-за поддержки американской стороной сирийских курдов.