Киркоров обратился к Заворотнюк

Российский певец Филипп Киркоров высказался в поддержку Анастасии Заворотнюк.

«Настя, держись!» - написал Киркоров на своей странице в Instagram, сопроводив пост совместной фотографией с актрисой.

Накануне в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому- тип злокачественной опухоли головного мозга. Утверждалось, что в настоящее время врачи рассматривают возможность проведения срочной операции, но, учитывая состояние актрисы, которая введена в искусственную кому.

© fkirkorov, Instagram

Позже также появилась информация, что из-за болезни актрису частично парализовало. Врачи диагностировали парез правой части тела. Официальных подтверждений или опровержений данной информации пока не поступало.

Ранее директор Заворотнюк Стас Христов, комментируя ситуацию своей подопечной, привел слова самой артистки, которая назвала все сообщения о своем состоянии «бредом».