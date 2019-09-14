Террористы не допустили представителей ООН в лагерь беженцев Рукбан

Подконтрольные США боевики сорвали миссию ООН по эвакуации беженцев из сирийского лагеря Рукбан. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, незаконные вооруженные формирования, которые выполняют там роль администрации, просто не пропустили автобусы международной миссии.

В российском Минобороны убеждены, что экстремисты специально используют беженцев в качестве живого щита, обрекая тем самым людей на голод и другие лишения.

Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что власти США, преследуя лишь собственные политические интересы, активно препятствуют процессу расселения беженцев из лагеря Рукбан, где находятся 28 тысяч сирийцев. Между тем гуманитарная ситуация в лагере катастрофическая.

Большинство беженцев по-прежнему не имеют нормального жилья, люди скученно ютятся в самодельных палатках. Вывоз бытовых отходов не организован. Такие условия проживания с учетом жары, сохраняющейся нехватки продовольствия и качественной питьевой воды ведут к вспышкам инфекционных заболеваний. При этом беженцы лишены необходимой медицинской помощи, в больницах нет квалифицированного персонала.