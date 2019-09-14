В ПФР объяснили, почему размер пенсии может уменьшиться

Переезд в другой город может сказаться на размере пенсионных выплат, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывается при расчетах. Об этом россиян предупредили в ПФР.

Кроме того, сумма к выплате может быть занижена из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. В этом случае задолженность будет списываться до полного погашения.

Кроме того, с получателя могут взыскать ранее излишне выплаченную сумму. Переплата возможна в тех случаях, когда пенсионер вовремя не уведомил фонд об обстоятельствах, влияющих на получение выплат, пишет «Российская газета». В случае недоначисленной суммы пенсионерам предлагают обращаться в клиентские службы ПФР.