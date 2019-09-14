«Щит Союза - 2019»: российские и белорусские военнослужащие отразили масштабное наступление «противника»
В ходе второго дня масштабных учений «Щит Союза - 2019» российские и белорусские военнослужащие отразили наступление превосходящих сил условного противника на полигоне Мулинопод Нижним Новгородом.
При поддержке авиации мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения двух стран блокировали диверсионные группы и перешли в контратаку.
В ходе другого этапа учений бойцы провели операцию по освобождению заложников в условиях города. Все «боевики» были успешно ликвидированы.
СОУ «Щит Союза - 2019» проходят под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева и начальника Генерального штаба, первого замминистра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева.
В военных маневрах принимают участие около 12 тысяч военнослужащих и до 950 единиц боевой техники. Учения закончатся 19 сентября.