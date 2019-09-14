Осколки стекла и куски металла: видео с места аварии в Ярославской области

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Ярославской области. Судя по кадрам с места трагедии, где пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой, удар был такой силы, что людей выбросило из окон.

Сейчас очевидцы распространяют кадры по социальным сетям. Информация о погибших постоянно меняется. По последним данным МВД, жертвами аварии стали семь человек, еще 26 получили ранения. Среди госпитализированных в больницу один ребенок. Повсюду разбросаны личные вещи пассажиров и обломки машин. Люди, которым медики оказывают помощь на месте, сидят прямо на асфальте.

Точные причины ДТП пока не установлены, работает оперативно-следственная группа. Судя по повреждениям кабины автобуса, удар пришелся в левую часть.