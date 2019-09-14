Трамп объяснил оранжевый цвет своего лица

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал энергосберегающие лампы за их свет. По мнению главы Белого дома, из-за него он постоянно выглядит оранжевым. С таким заявлением лидер США выступил во время обеда в офисе Республиканской партии.

«Люди спрашивают: что не так с лампочкой? И я им объясняю, в чем тут дело: у лампочки, которую мы вынуждены использовать, отвратительный свет. Я всегда выгляжу оранжевым», - цитирует заявление Трампа телеканал NBC.

Администрация Дональда Трампа планирует отменить требования к энергосберегающим лампам, которые были приняты при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. Согласно им, лампы должны соответствовать более строгим стандартам энергоэффективности, тогда как Трамп считает, что старые лампы накаливания были во многом лучше.

«Свет - худший, а еще это во много раз дороже, чем та старая лампа накаливания, которая работала очень хорошо», - напомнил глава Белого дома.

Экологи уже предупредили, что отмена принятых ранее правил приведет к увеличению счетов за коммунальные услуги для рядовых американцев и к увеличению производства электроэнергии электростанциями, выделяющими парниковые газы.