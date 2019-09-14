Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке

Первая в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» добралась до места своей постоянной службы. Энергоблок прошел путь почти пять тысяч километров - от Мурманска до Чукотки - и начал швартовку в самом северном городе России, Певеке, который АЭС будет обеспечивать теплом.

На подключение всех систем потребуется полтора месяца. Еще столько же займут пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию намечен на 30 декабря.

Станция «Академик Ломоносов» - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков. Это инновационный источник электроэнергии, созданный на базе российских технологий атомного судостроения. Плавучая АЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам и оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа. Они способны обеспечивать электричеством города с населением около 100 тысяч человек, могут работать в островных государствах и, помимо основной задачи, еще и опреснять воду.