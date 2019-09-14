Кабина автобуса уничтожена: первые кадры с места ДТП в Ярославской области

Опубликованы первые кадры с места крупного ДТП в Ярославской области, где на трассе столкнулись пассажирский автобус и грузовая фура. На снимках видно, что левая часть кабины автобуса полностью смята, а на обочине проезжей части разбросаны личные вещи пассажиров.

По сообщениям Департамента здравоохранения региона, количество погибших в этой аварии достигло девяти, хотя, по данным МВД, жертвами лобового столкновения стали семь человек. Пострадавших - 26, все они госпитализированы в ближайшие больницы. Среди них могут быть дети.

На месте трагедии работают следователи и сотрудники ГИБДД. Подробности случившегося выясняются.