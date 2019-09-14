Среди пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем есть ребенок
В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.
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При столкновении фуры с автобусом в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области пострадал ребенок. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«По предварительным данным, 20 пострадавших, из них семь погибших и один травмированный ребенок», - отмечается в сообщении.
Причиной ДТП мог стать выезд грузовика на встречную полосу, в результате чего машины столкнулись лоб в лоб.
В настоящее время на месте трагедии работают десять единиц техники и 30 человек личного состава МЧС, ГИБДД и медицины катастроф.