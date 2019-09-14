На Украине решили соединить Черное море с Балтийским

Залог успеха в реализации подобного проекта украинский премьер-министр видит в развитии добрососедских отношений с Польшей и Белоруссией, так как перспективные водные пути, о которых рассуждает Гончарук, проходят по территории этих государств.

«У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально. Есть 40 возможных водных путей», - цитирует РИА Новости заявление Гончарука.

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