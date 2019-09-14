СМИ: Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало. Об этом сообщает паблик Mash. Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни. По данным источников, у актрисы поражена правая рука.

Утверждается, что сама Заворотнюк продолжает находиться в реанимации, куда ее доставили 13 сентября в тяжелом состоянии. Сейчас врачи рассматривают возможность проведения срочной операции, но, учитывая состояние актрисы, которая введена в искусственную кому, подобное вмешательство может оказаться фатальным.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому, тот же тип злокачественной опухоли головного мозга, что и у певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни четыре года назад.

Представители Заворотнюк продолжают хранить молчание, отказываясь комментировать состояние здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня». Официальных подтверждений или опровержений данной информации пока не поступало.

Впервые о возможных проблемах Заворотнюк со здоровьем заговори в апреле этого года, тогда же она в последний раз появилась на публике.