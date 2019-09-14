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Россиянам объяснили, как узнать происхождение своего рода по фамилии

Ян Брацкий
11:01 14.09.2019
Для получения данных о своих предках необходимо обращаться в специальные архивы, где хранится вся подобная информация.
Россиянам объяснили, как узнать происхождение своего рода по фамилии
© Фото: pixabay

У каждого россиянина есть возможность составить свою родословную вплоть до времен царя Ивана IV Грозного. Для этого необходимо уметь грамотно использовать доступные источники информации, рассказал председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН доктор исторических наук Алексей Мосин.

По словам специалиста, самый простой способ - поговорить со своими старшими родственниками. Ну а чтобы генеалогическое древо расцвело во всей красе, нужно нанести визит в архивы, разобраться с которыми поможет либо их персонал, либо представители специальных родословных сообществ в Сети.

Ученый предупредил, что это кропотливая и сложная работа, особенно в части перевода старинных летописей, пишет «Российская газета». Велика вероятность, что придется писать запросы в архивы других городов, областей и даже стран.

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