«Газпром» начал снижать поставки через Opal

«Газпром» снизил поставки голубого топлива через газопровод Opal из-за наложенного ранее ограничения со стороны суда ЕС.

К настоящему времени поставки снизились на 0,6 миллиона кубов в час, при этом транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока», наоборот, увеличились на 0,3 миллиона кубов в час, передает РИА Новости.

Ранее сегодня немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что с 7 утра по московскому времени вступают в силу ограничения для «Газпрома» в использовании транзитных мощностей Opal Gastransport GmbH.

Напомним, 10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ «Северного потока». Тогда глава министерства энергетики в Польше Кшиштоф Тхужевский отметил, что новое заключение суда «прекращает монополию "Газпрома" в Европе».

Трубопровод-отвод Opal объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Много лет Россия имела право на использование 50% мощностей газопровода, осенью 2016 года по решению Еврокомиссии «Газпрому» разрешили использовать еще 40%.