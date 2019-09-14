Перестали узнавать: соседи Заворотнюк рассказали о внешнем виде актрисы

Анастасия Заворотнюк в последние недели сильно располнела и не снимает с головы косынку. Об этом журналистам рассказали соседи актрисы по коттеджному поселку, которые перестали ее узнавать, так как она очень плохо выглядит. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сама Заворотнюк госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник. К слову, официально эту информацию до сих пор никто не подтвердил. Представители актрисы хранят молчание, общения с прессой избегают и ее близкие.

По сообщениям анонимных источников, которых цитирует издание, у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома – тип рака, убивший четыре года назад певицу Жанну Фриске.

В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле этого года и тогда впервые пошли слухи о ее тяжелой болезни. Сама она перестала размещать новые фотографии в социальных сетях и отменила все спектакли.

Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым. В прошлом году у пары родилась дочь. При этом актриса прибегала к процедуре ЭКО, что, по мнению некоторых экспертов и могло спровоцировать онкологию.

Накануне врачи, занимающиеся лечением Заворотнюк, приняли решение о введении ее в состояние искусственной комы.