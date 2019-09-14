Власти Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на НПЗ

Причиной возгорания на двух нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии стали атаки беспилотных летательных аппаратов. Пламя вспыхнуло на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной компании Saudi Aramco.

К этой минуте возгорание локализовано, на месте продолжают работу эксперты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА», - цитирует РИА Новости заявление министерства внутренних дел страны.

Кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие предприятия с воздуха, пока не сообщается.