СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. По данным паблика «112», у актрисы воспаление легких и медики приняли такое решение, поскольку ее ослабленный организм не в состоянии бороться с недугом.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По сообщениям СМИ, в больнице она находится последние две недели, однако 13 сентября ее состояние резко ухудшилось. Согласно предварительным данным, у звезды развился отек мозга, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.

Позже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у Заворотнюк «последняя степень рака мозга». Официального подтверждения этой информации пока не было.