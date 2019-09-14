Сноуден рассказал о секретной свадьбе в Москве

Эдвард Сноуден два года назад женился в России на своей давней подруге Линдсей Миллс. Об этом экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США рассказал в интервью The Guardian.

«Сноуден признался в том, что двумя годами ранее он в тайне женился на своей спутнице Линдсей Миллс в российском ЗАГСе», - говорится в материале издания.

Со своей нынешней супругой бывший сотрудник американских спецслужб познакомился десять лет назад. После того, как Сноуден вынуждено покинул США в 2013 году, Миллс, спустя год, сама приехала к нему в Москву. Как признался корреспонденту газеты Сноуден, когда он открыл девушке дверь своей московской квартиры, то был готов получить пощечину за то, что покинул ее без объяснения причин.

«А чего бы вы ожидали, если бы вы покинули свою девушку, а она потом увидела бы вас в новостях по телевизору, и выяснилось бы, что вы в розыске и не можете вернуться домой?», - задавался вопросом Сноуден во время беседы.

При этом экс-сотрудник ЦРУ и АНБ отметил, что он «совершенно не заслуживает в своей жизни такого прекрасного человека», как Линдсей Миллс.

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл программу слежки американских спецслужб за гражданами, после чего был вынужден бежать из страны сначала в Гонконг, а потом в Россию. Позже в РФ он получил вид на жительство.

В августе прошлого года девушка Сноудена сделала в социальной сети Instagram нескольку публикаций, в которых показала, как живет в Москве с самым известным «шпионом».