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Загадочный состав: в Сети обсуждают маршрут поезда из Москвы в Москву

Тамара Астапенкова
00:23 14.09.2019
С 1 ноября каждый вечер можно будет отправиться с Павелецкого вокзала и вернуться утром на Киевский или наоборот – с Киевского на Павелецкий.
Загадочный состав: в Сети обсуждают маршрут поезда из Москвы в Москву
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

«Самый странный маршрут» обсуждают пользователи соцсетей и размышляют зачем он был придуман. С 1 ноября, ежедневно, любой желающий может купить билет и прокатиться на поезде дальнего следования из Москвы в Москву. Поехда будут следовать по двум маршрутам.

Состав 603Х будет отправляться в 18:40 с Павелецкого вокзала, а возвращается на Киевский в 07:55. Общее время следования будет занимает 13 часов 15 минут. По дороге поезд будет делать 13 остановок, проезжая Домодедово, Каширу, Новомосковск, Тулу, Алексин, Калугу, Малоярославец и другие станции.

Состав 603Ч будет отправляться с Киевского вокзала в 20:33 и прибывать на Павелецкий в 09:41. Общее время следования 13 часов 8 минут. По пути поезд будет останавливаться 13 раз, проезжая Обнинск, Малоярославец, Калугу, Алексин, Тулу, Каширу, Домодедово и другие станции.

© яндекс.карты

Стоимость билета в плацкарте начинается от 664 рублей, в сидячем вагоне – 888 рублей, в купе – 1673 рубля и в СВ – 2800 рублей. Подписчики nazarov_msk, который и опубликовал карту маршрута поезда на своей странице в Twitter, активно выдвигают версии зачем РЖД запускает подобные составы. Кто-то в шутку предположил, что это вариант дешевой гостиницы, так как за 664 рубля можно отлично переночевать в плацкарте. По другой версии, состав по дороге собирает сотрудников РЖД, чтобы те не добирались самостоятельно до работы. Некоторые предлагают пустить подобный состав по маршруту Золотого кольца.

По задумке РЖД два кольцевых маршрута должны связать Московский регион с Тулой и Калугой, что облегчит путь жителям Подмосковья до Тулы и Калуги, и наоборот из соседних областей доезжать до аэропорта Домодедово, передает «Интерфакс-Туризм».

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