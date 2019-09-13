В Приморье медведь-автомобилист за рулем грузовика попал на видео

Медведь-автолюбитель из национального парка «Земля леопарда» несколько дней подряд пытается «уехать» в кабине заброшенного грузовика ГАЗ-66. Судя по кадрам с фотоловушки, которую установили научные сотрудники заповедника, гималайский медведь проводит в кабине все свое свободное время: сидит за рулем и выглядывает из окон. Кроме того, в тени конструкции косолапый отдыхает на водительском месте, а также обедает и прячется от дождя.

Металлическая конструкция в нацпарке появилась неслучайно. Ученые хотели выяснить, как дикие обитатели леса отреагируют на появление автомобильной кабины. Как оказалось, в кабину наведывается не только медведь. Как на работу туда ходят амурский тигр и любопытный ворон.

«Каждый дальневосточник мечтает о собственном автомобиле, и медведи, видимо, не исключение. Забытый людьми предмет может выполнять функцию меточной площадки, где звери оставляют мочу и шерсть, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте», - объяснил сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

Однако не все обитатели национального парка приветствуют вторжение в свою личную жизнь. Ранее один из медведей, «танец» которого удалось снять на скрытую видеокамеру, разгрыз клыками и уничтожил фотоловушку.

На территории «Земли леопардов» работают свыше 400 миниатюрных видеокамер. Они срабатывают, когда животное проходит мимо объектива.