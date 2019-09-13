СМИ сообщили о планах ВЭБ полностью обновить городской транспорт в России

Государственная корпорации развития ВЭБ.РФ выступила с предложением обновить систему городского транспорта в России за счет средств Фонда национального благосостояния.

В частности, в перечень предложений вошла идея запуска пилотного проекта с привлечением частных инвестиций в десяти городах - Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Саратове, Твери и Челябинске. Позднее проект может быть запущен еще в 40 городах.

Объем начальных инвестиций оценивается в 340 миллиардов рублей, из них 196 миллиардов пойдут на обновление транспортного парка, другие 112 - на реконструкцию инфраструктуры. Кроме того, отдельно 2,1 триллиона рублей пойдут на закупку транспорта в расчете на 1100 городов страны, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что идею ВЭБ.РФ поддержали крупные транспортные производители ГАЗ и КамАЗ. Они, в частности, привели цифру в 60% автобусных парков, которым более десяти лет и требуется обновление. Кроме того, в группе ГАЗ посчитали, что сегодня мощности производства транспорта составляют всего 40%, то есть примерно 20 тысяч автобусов в год.

В КамАЗе, в свою очередь, также заявили о низком спросе на закупку транспорта. Сейчас он производится лишь в Москве, Петербурге и Казани.

В Министерстве промышленности и торговли также отреагировали на идею ВЭБ. Там отметили важность проекта и готовность принять в нем участие. К обсуждению будут также привлечены министерство финансов и министерство транспорта.