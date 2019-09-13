Представитель Киркорова назвал «больным бредом» информацию о блокировке счетов артиста
Согласно информации электронной базы данных «Банкинформ», ФНС России заблокировала счета народного артиста в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».
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Генеральный директор Филиппа Киркорова опроверг новости о блокировке банковских счетов артиста. В разговоре со «Звездой» Геннадий Рыбак крайне эмоционально отреагировал на просьбу разъяснить ситуацию.
«Очередной бред, даже узнавать нечего. Это бред, причем придуманный вами же, журналистами. Очередной бред больного воображения», - заявил директор певца.
Тем не менее из информации электронной базы данных «Банкинформ» следует, что в отношении Филиппа Киркорова 19 августа этого года применили процедуру блокировки счетов.
Ранее ряд СМИ сообщали, что народный артист Российской Федерации внесен в черный список Федеральной службы судебных приставов России из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.