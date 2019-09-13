Представитель Киркорова назвал «больным бредом» информацию о блокировке счетов артиста

Тем не менее из информации электронной базы данных «Банкинформ» следует, что в отношении Филиппа Киркорова 19 августа этого года применили процедуру блокировки счетов.

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