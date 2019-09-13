Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье

В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост над Московским малым кольцом, въехав в опору конструкции.

Инцидент произошел сегодня ночью на трассе А-107 недалеко от города Селятино в Наро-Фоминском районе области. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным ГУ МВД России по региону, тягач с цистерной зацепил переход, после чего он обрушился на проезжую часть. Рухнувшая часть моста полностью перекрыла движение на трассе в обе стороны.

Сейчас продолжается разбор завалов. На месте работает подъемный кран, чтобы убрать конструкции с проезжей части. Рядом также дежурят экипажи ДПС и сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.