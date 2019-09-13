Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыли из-за подтопления взлетно-посадочной полосы, сразу в один день были отменены все рейсы в несколько городов.

Уточняется, что авиасообщение может быть восстановлено к 16 сентября, когда вода немного спадет. Обстановка в городе остается крайне напряженной.

Многие улицы и дороги остаются под водой, более 900 жилых строений находятся также в непригодном для жилья виде из-за затопления подвалов и первых этажей. В отдельных районах уровень воды поднялся до второго и третьего этажей многоэтажных домов.

Вместе с тем впервые за полтора месяца уровень воды снизился, правда, всего на четыре сантиметра. По прогнозам синоптиков, вода может уйти еще больше в ближайшие три дня. Для этого в регионе также задействованы спасательные службы со специальной техникой и пожарными единицами. Воду откачивают круглосуточно.

«Вода действительно остановилась, и это уже можно считать начальной точкой спада. Сильных дождей в районах нижнего Амура пока мы не видим, хотя небольшие осадки пройдут 14 сентября. Но нужно понимать, что Амур у города будет падать очень медленно - в среднем по пять сантиметров за сутки. Поэтому ситуация там пока будет сложной», - заявила начальница хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

В зоне бедствия также работает сводный отряд железнодорожного соединения Восточного военного округа. Восемьдесят человек укрепляют дамбу и другие защитные сооружения и заготавливают мешки с песком.

В Хабаровском крае с конца июля складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за сильного разлива Амура после урагана «Линлин», пришедшего из Китая, подтоплены несколько сотен домов, более 30 школ и медучреждений, дороги и социальные объекты. Обстановка ухудшилась после прошедших несколько дней назад сильных дождей.