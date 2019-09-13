ФНС заблокировала банковские счета Филиппа Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета певца Филиппа Киркорова. Это следует из информации, представленной в электронной базе «Банкинформ». Решения по счетам в «Сбербанке» и «СДМ-Банке» приняты 19 августа этого года.

«Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения по указанному налогоплательщику имеются», - сказано в документации.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Народный артист Российской Федерации внесен в черный список Федеральной службы судебных приставов России из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак, в интервью АГН «Москва» заявил, что впервые слышит о блокировке счетов Киркорова и назвал новости об этом журналистской уткой. О реакции самого короля эстрады на решение налоговиков – не сообщается.