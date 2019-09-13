В Великобритании экстренно посадили Boeing из-за пролитого кофе

Минтранс Великобритании опубликовал доклад об авиапроисшествии, которое едва не унесло жизни почти 350 пассажиров. Шестого февраля пилоту Boeing пришлось экстренно сажать самолет из-за того, что он пролил кофе на приборную панель самолета.

Лайнер направлялся из Франкфурта в мексиканский Канкун, но в итоге пассажиры оказались в Ирландии. По словам членов экипажа, вся электроника самолета задымилась, а системы начали отказывать одна за другой. Даже связь с диспетчерами удалось установить далеко не с первого раза.

Расследование показало, что пилот намеренно нарушил инструкции, когда поставил стакан с кофе на столик, хотя напитки рекомендуется помещать в специальные держатели. Какое наказание он понес неизвестно, но в свое оправдание сказал, что поступил так, потому, что ему не удобно было доставать кофе из подстаканника.