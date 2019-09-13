В Воронежской области начали проверку после появления кадров с несовершеннолетним за рулем

В Сети распространяется видео, предположительно, с участием Алексея Филимонова, члена совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве, и его сына.

На кадрах из салона автомобиля видно, что несовершеннолетний в темное время суток перемещается на высокой скорости по трассе М-4, при этом с пассажирского сидения доносится голос, похожий на голос Филимонова, который дает ребенку советы по вождению и, ничего не скрывая, объясняет ситуацию.

«Вот, что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить,» - говорит мужской голос и переводит камеру на мальчика 10-11 лет за рулем.

На данный момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Если же выяснится, что видео не сфальсифицировано, Алексея Филимонова ждут крупные неприятности.

В региональном правительстве уже решается вопрос о его исключении из губернаторского совета по организации безопасности дорожного движения, также не исключается, что последуют другие, более серьезные меры.