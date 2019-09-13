Трамп опроверг возможность назначения Помпео вместо Джона Болтона

Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на пост помощника главы государства по национальной безопасности. Об этом журналистам в четверг заявил американский глава Дональд Трамп.

По его словам, он имел диалог с Помпео о выборе его кандидатуры, но сам госсекретарь заявил, что должность должна достаться кому-то другому. При этом Трамп отметил, что с Помпео они прекрасно ладят, а из взгляды во многом совпадают.

Вместе с тем президент добавил, что «работать вместе с Дональдом Трампом» очень весело и удобно.

«Знаете, почему это просто? Потому что я принимаю все решения», - цитирует слова Трампа Reuters.

Американский глава добавил, что на рассмотрении у него есть пятнадцать кандидатур. Решение об их назначении он планирует принять на следующей неделе. Среди основных кандидатур, по данным CNN, остаются спецпредставитель Госдепартамента по Ирану и советник госсекретаря Майка Помпео Брайан Хук и спецпредставитель США по КНДР и специалист по России Стивен Бигэн.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного десятого сентября Джона Болтона. На данный момент его обязанности временно возложены на заместителя Чарли Каппермана.