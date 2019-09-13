На Украине предрекли «газовый коллапс»

Этой зимой газотранспортную систему Украины ожидает коллапс. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Бывший парламентарий побеседовал с одним из высокопоставленных сотрудников «Нафтогаза» и оказался шокировал положением дел в компании, о чем напиcал на своей странице в Facebook.

По словам Журавко, структура превратилась в конвейер по отмыванию денег. Распространенная ранее в украинских СМИ информация о закачке в подземные хранилища 17 миллиардов кубометров газа, по словам экс-депутата, не соответствует действительности, а все надежды украинских чиновников связаны с транзитом российского голубого топлива.

«Если, не дай бог, Россия все-таки откажется от транзита газа и мы хоть какое-то количество газа начнем просить для закачки из Европы, то Европа не даст нам этого газа. Потому, что у них газа катастрофически не будет хватать», - приводит цитату из разговора с источником в «Нафтогазе» Алексей Журавко.

Если стоимость российского газа от европейских соседей будет для Украины слишком высокой, то 16 городов, включая Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье и Мариуполь, останутся без газоснабжения, предупредил депутат.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа истекают в конце 2019 года, вопрос об их продлении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии. В Москве не раз заявляли, что контракт должен быть коммерчески интересным не только для Украины, но и для России.