Венесуэла запустит прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал запуск прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом.

Отмечается, что сейчас из страны в страну можно добраться только с пересадкой в Европе, чаще всего в Мадриде. Вместе с тем такое путешествие занимается почти сутки. Продолжительность прямого рейса сможет составить около 12 часов.

Заявление Мадуро о запуске новых рейсов стало ответом на приглашение посетить Россию от участников Совета молодежных объединений, которые принимали участие в акции в Каракасе. При этом глава Боливарианской республики отметил, что в скором времени молодежь Венесуэлы также сможет проводить свои каникулы в российских регионах.

Одна из ближайших поездок может состояться уже в следующем году. В частности, делегация венесуэльской молодежи приедет в Россию для участия в праздновании годовщины победы над фашизмом.