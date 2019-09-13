В правительстве РФ заявили о невозможности отмены восьмичасового рабочего дня

В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата кабинета министров России Константин Чуйченко.

Депутат уточнил при этом, что ранее анонсированное премьер-министром России Дмитрием Медведевым прекращение действия ряда нормативных актов СССР и РСФСР не сможет изменить продолжительность трудового дня. Вместе с тем нынешнее правительство также не имеет полномочий по урегулированию данного процесса, который закреплен Трудовым кодексом.

«Это требование, установленное законом, а именно — продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики», - приводит слова Чуйченко ТАСС.

Политик добавил, что вопрос трудовых отношений находится в «компетенции закона».

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предположил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он отметил, что это возможно при росте производительности труда и сохранении уровня зарплаты.