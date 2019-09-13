Грязные деньги и температура в паху: в США раздали «шнобелевки»

В США раздали Шнобелевские премий, награды за сомнительный вклад в развитие науки. Ежегодная церемония состоялась под эгидой журнала «Анналы невероятных исследований». Лауреатами премии в этот раз стали ученые, создавшие машину, которая может менять младенцу подгузники. Ее уже запатентовали в США.

Трое исследователей получили награду за то, что выяснили, что известная технология дрессировки животных с помощью поощрительных звуков, издаваемых машиной, так называемое оперантное обучение, хорошо подходит для тренировки хирургов.

Совместная команда ученых из Голландии и Турции установила, какие деньги самые грязные в мире. Так, наибольшее количество бактерий оказалось на банкнотах ЦБ Румынии. Всему виной, специальные полимеры, которые используются для добавления купюрам износостойкости.

Японские ученые весь минувший год исследовали слюну пятилетних детей и вывели универсальную формулу, по которой можно подсчитать ее ежедневное количество.

Премия в области психологии нашла обладателя среди немецких соискателей, которые сначала выяснили, что если мусолить ручку во рту, это заставляет людей улыбаться, а потом решили, что это не так. Другой ученый заявил и сумел научно обосновать преимущества итальянской пиццы перед всеми другими. Согласно его теории, это блюдо помогает избежать многих болезней или даже смерти, но только если она произведена на его родине.

Самым необычным исследованием стали замеры температуры в паху одетых и раздетых французских почтальонов. Победителям, кроме оваций и признания коллег, вручили банкноту в один триллион зимбабвийских долларов времен гиперинфляции.