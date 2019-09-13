Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в разы

Стоимость полиса автострахования (ОСАГО) для водителей соблюдающих правила дорожного движения и не попадавших в ДТП, может снизиться в три-четыре раза. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Данное снижение цен будет предусмотрено при переходе на новую систему расчета тарифов. При этом, автомобилисты, постоянно фигурирующие в сводках ГИБДД как злостные нарушители будут вынуждены платить максимальный тариф за полис.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», - уточнил Моисеев.

Закон о либерализации ОСАГО был внесен в Госдуму РФ в июле, а рассмотрение документа в первом чтении намечено на сентябрь, пишет «Российская газета». Согласно новым правилам, страховщики будут рассчитывать стоимость «автогражданки» исходя их характеристик водителя, манеры его вождения, наличия и количества страховых выплат при ДТП.