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Экс-министр здравоохранения Украины заподозрила Зеленского в раздвоении личности

Тамара Астапенкова
05:57 13.09.2019
Ульяна Супрун считает, что президент играет разные роли.
Экс-министр здравоохранения Украины заподозрила Зеленского в раздвоении личности
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

У президента Украины Владимира Зеленского подозревают раздвоение личности. Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она сравнила главу государства с героями готического романа Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

«Я не встречалась с ним (Зеленским) или его командой между двумя турами выборов. Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Часто мне кажется, что президент играет роль то одного, то второго», - сказала Супрун, отвечая изданию LB.ua на вопрос об изменении в ее адрес риторики Зеленского до и после выборов.

На первом заседании Верховной рады IX созыва Ульяну Супрун освободили от исполняемых ею обязанностей главы Минздрава Украины. Сама чиновница покинула страну после инаугурации президента Владимира Зеленского. Известно, что Супрун отказывалась покидать министерский пост, заявляя, что готова проводить реформы в системе здравоохранения.

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