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«Идол» на манеже: всемирный фестиваль искусства стартовал в цирке на Вернадского

Ольга Бороднева
05:56 13.09.2019
В рамках мероприятия артисты из 15 стран покажут зрителям свои лучшие номера.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского стартовал всемирный фестиваль «Идол». Артисты из 15 стран представят свои лучшие номера на суд жюри. На арене только новые выступления, уникальные трюки и шоу, которое в Москве еще не видел никто.

В этом году на фестивале «Идол» цирковое искусство тесно переплелось с живописью. В этом убежден бессменный ведущий мероприятия Эдгард Запашный.

«С помощью языка цирка мы заинтересуем большое количество людей, которые не ходят на выставки, не посещают музеи и в силу возраста забывают школьную программу. Сегодня мы им напомнили о красоте русской живописи», - рассказал «Звезде» Запашный.

Настоящая живопись на мероприятии присутствует не только на манеже, но и в гримерке. Артистка по имени Аида рассказала во всех красках про «Свободу лошадей». Так называется их совместный с мужем и животными номер.

«Я лошадей всегда успокаиваю, я с ними всю работу разговариваю, потому что мне нужно вселить в них спокойствие», - поделилась дрессировщица.

Десять минут выступления и годы упорных тренировок. А еще волнение, о котором не догадываются сидящие даже в первом ряду. Сколько бы раз артист ни выходил на манеж, перед каждым выступлением он репетирует снова и снова.

Бурной овации точно заслуживают два брата-акробата Мартинес. Перед выступлением они, как и другие артисты, репетировали. Готовили сальто мортале.

«Я несу ответственность за двоих, я концентрируюсь за двоих. Я старший, я за все ответственный. У меня братишка должен остаться целым невредимым, и трюк должен получиться», - рассказал колумбийский акробат Алан Мартинес.

Своя ноша не тянет. Так, во всяком случае, считают сестры Бейсековы. У Арины и Камиллы парный эквилибр. Аскольд Запашный - не просто наблюдатель, а режиссер этого номера.

«Когда ты слишком мягок, это может оказаться во вред. Когда ты слишком жесткий, это может передавить артистов. Моя задача, как режиссера, увидеть не только номер, но и внутреннее состояние артистов», - раскрыл Аскольд Запашный секреты своей работы. 

Воздушные гимнасты, клоуны, слоны, жонглеры и ожившие полотна русских художников. Все это можно будет увидеть в ближайшие десять дней в цирке на проспекте Вернадского.

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