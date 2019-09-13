В самолет канадского премьер-министра врезался автобус

В Канаде, в аэропорту города Виктория, случилось ДТП с участием самолета премьер-министра страны Джастина Трюдо. В бизнес-джет главы государства въехал автобус с журналистами, которые сопровождают политика в его предвыборном туре.

По информации пресс-службы Джастина Трюдо, водитель автобуса хотел проехать под крылом премьерского самолета, но не рассчитал габариты. В результате транспортное средство чиркнуло крышей по обшивке бизнес-джета, оставив на ней глубокую царапину.

Никто из пассажиров не пострадал. Пришлось ли премьер министру Канады пересаживаться на другой самолет, в его пресс-службе не уточнили.