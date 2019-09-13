Повышение МРОТ коснется трех миллионов россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей затронет 3,2 миллиона человек. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», - сказал министр.

Как пишет ТАСС, руководитель ведомства также сообщил, что суммарный объем расходов бюджетной системы РФ для этих целей в 2020 году составит 20,9 миллиардов рублей.

Согласно действующему законодательству России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Ежегодно эти цифры меняются и принимается новый закон, устанавливающий размер минимальных выплат на следующий год.