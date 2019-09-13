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Сноуден назвал условие для возвращения в США

Роман Захаров
04:09 13.09.2019
Бывший сотрудник американских спецслужб считает, что в Соединенных Штатах его дело в суде будут рассматривать необъективно.
Сноуден назвал условие для возвращения в США
© Фото: Friso Gentsch, dpa, Globallookpress

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединенные Штаты, если бы ему предоставили гарантию объективного рассмотрения его дела в суде. Он считает, что для вынесения справедливого приговора присяжным предварительно нужно ознакомиться с секретными данными, которые он передал сотрудникам СМИ.

«Не может быть справедливого судебного процесса о разглашении информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом обнародовать эти данные», - сказал Снойден в интервью Национальному общественному радио США.

При этом он подчеркнул, что не станет возвращаться в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, поскольку это послужит плохим примером другим людям, которые оказались в подобном положении.  

Эдвард Сноуден в 2013 году раскрыл программу слежки американских спецслужб за гражданами, после чего был вынужден бежать из страны сначала в Гонконг, а потом в Россию. Позже в РФ он получил вид на жительство.

В августе прошлого года девушка Сноудена сделала в социальной сети Instagram нескольку публикаций, в которых показала, как живет в Москве с самым известным «шпионом».

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